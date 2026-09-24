Un jeudi sous le soleil et la chaleur à Lyon, jusqu'à 28 degrés attendus

Ce jeudi 24 septembre 2026 s'annonce une nouvelle fois ensoleillé et estival à Lyon avec des températures qui atteindront les 28 degrés.

L'été se poursuit à Lyon en ce mois de septembre. Ce jeudi 24 septembre, le soleil, associé à des nuages élevés, brillera du matin au soir, offrant une belle journée d'été à toute l'agglomération lyonnaise.

Côté températures il fait seulement 10 degrés ce jeudi matin mais le mercure grimpera jusqu'à 28 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison et qui devraient grimper encore un peu plus d'ici ce weekend à Lyon.