Ce lundi 11 octobre, le vaccinodrome de Saint-Etienne ouvert en avril dernier dans la salle Omnisport est transféré au Palais des spectacles.

Pour se faire vacciner, il faudra désormais se rendre au Palais des spectacles. Le vaccinodrome de la salle Omnisport ouvert en avril dernier se situe quelques centaines de mètres plus loin à l'ancienne salle de spectacle.

Cependant, à part sa localisation, rien ne change pour le vaccinodrome stéphanois. Il reste accessible avec ou sans rendez-vous 7 jours sur 7 de 13h30 à 18h30. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Loire reste pilote du centre et gère la prise de rendez-vous et la vaccination, appuyés par les professionnels de santé libéraux.

Le coût du vaccinodrome est de 150 000 euros par mois pour la municipalité stéphanoise, dont 30 000 euros pris en charge par l’Etat.

Au total, ce sont 603 935 Ligériens, soit 79 % de la population, qui sont vaccinés selon les chiffres du Ministère des Solidarités et de la Santé.