Escapades : offrez-vous un week-end romantique dans la Dombes

La Dombes en duo : entre nature, dessin, festival et bons restos. Partir-ici.fr vous guide vers des activités, hébergements et points de restauration insolites et durables.

© Xavier Metral

Vibrez à deux au son du Festival Cuivres en Dombes

Jazz, funk ou classique… Flânez dans les châteaux et villages animés par 21 concerts-apéros et 7 soirées magiques en Dombes. Un été musical, avec des artistes de talent régionaux, nationaux et internationaux à savourer à deux du 4 au 26 juillet. Plus d'infos.

© Parc des Oiseaux

Parc des Oiseaux : un ballet d’ailes pour deux cœurs

Partagez un instant suspendu devant le spectacle aérien des calaos, pélicans et perroquets. Émerveillement garanti pour ce show unique dans un décor naturel d’exception. Un souvenir à partager à deux... Plus d'infos.

© Léo Gombert

Visite théâtralisée “L’épopée de Physalis” : Secrets botaniques et cœur battant

Découvrez la Dombes autrement avec cette visite contée au bord de l’eau. Entre théâtre, nature et confidences, vivez une immersion pleine de charme et de malice. Une balade pour les curieux amoureux. Plus d'infos.

© Claire Curt

“Châtillon se dessine” : esquissez le cadre de votre week-end en amoureux

Surprenez votre moitié avec un cours de dessin en plein air ! Orianne vous guide pour croquer ruelles, Halles ou jardin. Fusain, pastel, poésie visuelle…Un instant complice. Plus d'infos.

© Marie Leblond

Nuit Cosy au Coq Dort à Châtillon-sur-Chalaronne

Séjournez dans une maison de charme à l’ambiance cocooning. Spa, jardin, cocktails et chambres douillettes : le Coq Dort est l’écrin rêvé pour une escapade romantique à 45 min de Lyon. Plus d'infos.

© Arold

Le Saint-Lazare : un dîner à deux entre tradition et modernité

Vivez un tête-à-tête savoureux chez les chefs Christian et Clément Bidard, à L'Abergement-Clémenciat. Cuisine de saison, accueil complice, carte qui évolue... Une table où passion rime avec tradition. Plus d'infos.

Retrouvez les offres

sur www.partir-ici.fr