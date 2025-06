Suite à un nouveau désaccord de renégociation salariale avec la direction générale, le syndicat CGT du CMA d'Aveize appelle à la grève, ce mercredi 11 juin.

Quelques semaines après avoir alerté la direction générale des conditions de travail, le personnel soignant du CMA d'Aveze, soutenu par la CGT, appelle à la grève ce mercredi 11 juin.

Les employés s'opposent "aux discriminations salariales au sein de l'établissement et avec le secteur du Public". Le principal point de discorde est la non attribution d’une prime-projet mensuelle de 150 euros brut par la direction générale du centre médical.

Le syndicat revendique une "prime mensuelle équivalente à 70 points de coefficient brut pour un temps plein (320,60 brut avec un point à 4,58) évolutive en fonction de la valeur du point, et au prorata pour les temps partiels pour tout le personnel non cadre du CMA, FAM, EAS, IFAS, Balcons de la Brévenne sur les sites actuels et futurs" et demande plus de transparence, d'information et d’accompagnement de la part de la direction du site.