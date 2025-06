Rhône : plus de 200 jardins à découvrir ce week-end du 6 au 8 juin 

L’événement annuel des Rendez-vous au jardin fait son grand retour ce vendredi 6 juin et jusqu’à dimanche 8 juin. Dans le Rhône, plus de 200 lieux sont à (re)découvrir.

Et si vous profitiez de ce week-end prolongé pour profiter d’un peu de verdure ? Dès ce vendredi 6 juin et jusqu’à dimanche 8 juin, l’événement annuel des Rendez-vous des jardins revient de partout en France. Organisé par le ministère de la Culture et de la Communication et le Comité des parcs et jardins, l’événement sera cette année sur le thème "Jardins de pierres, pierres de jardins."

Dans le Rhône, plus de 200 lieux sont à découvrir à travers de nombreuses animations : visites guidées, démonstrations de savoir-faire, échanges avec les professionnels (botanistes, jardiniers, paysagistes…), promenades musicales, concerts. À Lyon, quelque 50 participants sont attendus, dont le jardin de La Muette à la Croix-Rousse, le mont Cindre à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ou encore le jardin du musée des Beaux-Arts.

Le service la Ville de Lyon, Lyon Nature, organise trois visites pour l’occasion les 7 et 8 juin : les plantes à poison, l’arboretum de Jardin Botanique et la cressonnière de Vaise.

Plus d’informations sur le site de l’Office du tourisme de Lyon.