Près de 200 personnes contrôlées, 12 interpellations et 74 infractions relevées : une importante opération de sécurisation s’est tenue les 3 et 4 juin dans le secteur de la Cité Jardin, mobilisant près de 190 agents dans le 7e arrondissement de Lyon.

Dans le cadre du plan d’action départemental pour la sécurité du quotidien, une vaste opération de police a été menée les 3 et 4 juin 2025 dans le quartier de la Cité Jardin, dans le 7e arrondissement de Lyon. Au total, 146 policiers nationaux, 14 agents de police municipale, 24 agents de la RATP et des agents de la direction de la protection des populations ont été mobilisés, notamment en soirée et durant la nuit.

Les forces de l’ordre ont procédé au contrôle de près de 200 personnes et de 683 usagers des transports. Cette opération a conduit à 12 interpellations, dont 5 suivies de garde à vue (stupéfiants, recel), à la prise en charge de 5 personnes en situation irrégulière, et à 74 infractions pour tapages et délits routiers notamment.

Huit amendes forfaitaires délictuelles ont également été dressées, principalement pour usage de stupéfiants et infractions au code de la route. Enfin, quatre commerces ont été contrôlés pour pratiques commerciales douteuses.