Rave-party illégale dans l'Ain : le site évacué deux jours après le décès d'une participante

Une rave party interdite dans un champ de l'Ain a pris fin lundi après l'intervention des gendarmes, dont deux ont été légèrement blessés, deux jours après le décès d'une participante néerlandaise, a annoncé lundi la préfecture.

La fête, "non déclarée" puis "interdite" par la préfète, avait débuté dans la nuit de jeudi à vendredi, rassemblant de 5.000 à 7.000 personnes sur les communes d'Innimond et de Lompnas, dans l'Ain. "Une intervention des forces de gendarmerie en début d'après-midi lundi a permis de libérer intégralement le site", indique la préfecture dans un communiqué.

Un mort et 183 blessés

Samedi, une Néerlandaise de 34 ans n'avait pas pu être ranimée malgré l'intervention des secours, avait annoncé la préfecture sans préciser les causes du décès, qui font l'objet d'une enquête. Par ailleurs, 183 personnes ont dû être prises en charge par les secouristes durant la fête, dont neuf ont été transportées à l'hôpital "en urgence relative", poursuit la préfecture.

La rave, notamment dans des champs cultivés sur les communes voisines de Lompnas et Innimond, s'est également soldée par "400 infractions routières, 130 infractions liées aux stupéfiants et huit à la détention d'armes", selon le communiqué, qui évoque le déploiement de plusieurs escadrons de gendarmes mobiles.

Dans la nuit de dimanche à lundi, deux gendarmes ont été "légèrement blessés", sans être hospitalisés, a précisé la préfecture à l'AFP, dans des affrontements. "Une cinquantaine d'individus cagoulés a pris à partie des gendarmes" qui contrôlaient des véhicules "en leur lançant des projectiles et dans des tirs de mortiers", et les conducteurs de deux voitures ont tenté de forcer un contrôle. "Ils ont été interceptés et deux individus ont été placés en garde à vue", selon la préfecture.

Malgré de "nombreux départs" à partir de dimanche et "3.700 personnes contrôlées dans plus de 3.200 véhicules", la rave n'a donc pris fin que trois jours après son début et deux jours après le décès de la victime néerlandaise.

La préfète de l'Ain, Chantal Mauchet, a déposé lundi une plainte pour l'organisation de cette rave "en violation" d'une interdiction préfectorale, "violences à l'encontre des forces de l'ordre", "mise en danger des personnes" et "dégradations de plusieurs hectares de cultures et d'espaces naturels sensibles".