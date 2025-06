Neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés ce mercredi 4 juin par une vigilance orange aux orages ou aux pluies.

La région Auvergne-Rhône-Alpes toujours en alerte météo ce mercredi 4 juin. Neuf départements sont en effet concernés par une vigilance orange aux orages ou aux pluies. Si l'ensemble de la région est en vigilance orages, le Rhône, l'Ain, la Loire, l'Isère, la Haute-Loire, la Drôme, l'Ardèche, la Savoie et le Haute-Savoie sont en vigilance orange.

"Une situation fortement orageuse qui nécessite une vigilance particulière en raison d'un risque important de phénomènes violents" explique Météo France sur son site internet. Avant de poursuivre : "Mercredi en journée, à l'avant d'une perturbation présente sur l'Auvergne, des orages remontent par le sud sur l'Ardèche, puis s'étendent vers le nord-est pour concerner également la Drôme et l'ouest de l'Isère dans un premier temps. Il s'étendent ensuite dès la fin de matinée vers l'est de l'Isère et remontent également plus au nord vers les avant pays savoyards et l'est du département d l'Ain."

Des orages qui pourront s'accompagner de chutes de grêle, de très fortes lames d'eau en peu de temps et de fortes rafales de vent pouvant atteindre les 100 km/h.

Six départements en vigilance orange pluie-inondation

Des fortes pluies qui ont entrainé le passage de six départements de la région en vigilance orange pluie-inondation. Le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, la Drôme, l'Ardèche et l'Isère sont concernés. "On attend ainsi localement 50 à 70 mm en 6 heures sur l'est de la Haute Loire, le sud de la Loire et du Rhône ainsi que sur les deux-tiers ouest du département de l'Isère sur des secteurs déjà récemment touchés par des intempéries" détaille Météo France.