Législatives : ce qu’il faut savoir sur le 2nd tour dans la 13e circonscription

Métropole de Lyon. Ce dimanche 19 juin, le second tour des législatives opposera Sarah Tanzilli (Ensemble) à Victor Prandt (Nupes) dans la 13e circonscription.

Les communes de la 13e circonscription

La circonscription est composée de Saint-Priest, Décines-Charpieu, Meyzieu, Chassieu, Colombier-Saugnieu, Genas, Jonage, Jons, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-Mure.

Les résultats du premier tour des législatives en 2017

Danièle Cazarian (LREM) 33,99% - Philippe Meunier (LR) 20,81% - Sandrine Ligout (FN) 14,37% - Roland Pacaud (LFI) 8,99% - Daniel Valéro (DVD) 7,69% - Françoise Bergame (PS) 4,64% - Axel Marin (EELV) 3,06% - Frank Muller (DLF) 2,17%

Les résultats du second tour des législatives en 2017

Danièle Cazarian (LREM) 52,35% - Philippe Meunier (LR) 47,65%

Les résultats du premier tour des législatives en 2022

Sarah Tanzilli (Ensemble) 28,44% - Victor Prandt (Nupes) 21,67% - Alain Pechereau (RN) 21,66 - Gilles Gascon (LR) 15,5% - Océane Gigarel (Reconquête) 5,5%

Les enjeux

Pour six petites voix, Victor Prandt (Nupes) a validé son billet pour le second tour des élections législatives dans la 13e circonscription du Rhône. Le RN et le maire LR de Saint-Priest, Gilles Gascon, ont vu la porte se refermer devant eux. Les Républicains sont tombés de haut dans cette circonscription de l'Est lyonnais qu'ils imaginaient gagnable. L’absence de l’édile de droite ouvre des perspectives positives pour la candidate de la majorité présidentielle et ancienne collaboratrice de la députée sortante Danièle Cazarian.