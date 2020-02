Un tramway en presqu’île pour les écologistes à Lyon

Les écologistes ont présenté un projet de tramway qui partirait de la place Bellecour pour aller à la Part-Dieu. Cette nouvelle ligne s’inscrit d’une opération de réaménagement de la rive droite du Rhône.

Les écologistes ont présenté, en ce début de semaine et à quelques encablures du premier tour, un projet deux en un. Grégory Doucet et Bruno Bernard ont précisé leur projet de septième ligne de tramway de l’agglomération. T7 relierait la place Bellecour à la Part-Dieu.

Un tracé qui laisse entendre que les écologistes doutent de la pertinence de la ligne E du métro qui dans les dix ans à venir doit relier les deux centres névralgiques de Lyon. “Le nombre de voyageurs prévu est assez faible. Cela fait partie des projets que nous regarderons avec les citoyens”, souligne Bruno Bernard, candidat EE-LV à la présidence de la métropole.

Des quais réaménagés

Au-delà de l’outil de transports en commun, le tramway devient aussi pour les écologistes un instrument d’aménagement urbain. La ligne passerait sur la rive droite du Rhône, devant l’Hôtel-Dieu. Les images de synthèse qui accompagnent leur projet montrent une place largement réduite pour les automobilistes : une deux fois deux voies quand aujourd’hui, devant l’ancien hôpital, on en dénombre le double. Les écologistes pointent les 80 000 véhicules par jour qui arpentent le quai Gailleton. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un réaménagement plus large de la rive droite du Rhône de la Confluence jusqu’au quai Lassagne.

Pour des raisons esthétiques, le tramway serait alimenté par le sol et non plus avec un bras articulé. Le terminus est prévu sur la place Antonin-Poncet. La ligne T7 irait rapidement se brancher sur le tracé du T1 avant de rejoindre la Part-Dieu. Les écologistes chiffrent à 30 millions d’euros la portion de ligne à construire.