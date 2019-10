Taxes ordures ménagères : “la métropole de Lyon creuse son trou”

Les écologistes ont le vent dans le dos à six mois des élections municipales. À Lyon, ils ambitionnent de conquérir le pouvoir porté par les marches pour le climat et deux épisodes caniculaires qui ont marqué les Lyonnais. Ils veulent transformer la ville pour l’adapter au réchauffement climatique. Interdiction des véhicules Diesel en 2025, pataugeoires dans tous les arrondissements pour rendre plus vivables les épisodes de canicule, leurs idées alternent entre gifles et caresses.