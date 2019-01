"Souveraineté des données" : la com' d'Auvergne-Rhône-Alpes bugge

En soulignant "la question centrale" de "la souveraineté des données numériques" lors de l'inauguration du Data Center Rockfeller, le vice-président LR de la Région, Étienne Blanc, n'a pas mentionné le soutien financier à Facebook. L'association des "Entreprises libres du numérique" s'est chargée de le lui rappeler.

L'association des Entreprises Libres du numérique ne s'est pas privée pour pointer les contradictions de la politique menée sur le numérique à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Lors de l'inauguration du Data center Rockfeller à Lyon, le vice-président aux Finances, Étienne Blanc a fait part de la "fierté" de la région de soutenir des projets comme DC For Data. "À l'heure de la révolution numérique, la question de la souveraineté des données est centrale", a-t-il souligné dans un tweet. Si le constat est partagé depuis des années par l'association des Entreprises Libres du Numérique d'Auvergne-Rhône-Alpes, le vocable de " souveraineté" n'a pas manqué de les faire bondir.

En réponse à son tweet, l'association rappelle que la Région finance de la Recherche et développement de Facebook - acteur peu connu pour son éthique concernant les données de ses utilisateurs. Et de rappeler le contrat entre l'éducation nationale et Microsoft qui permet à la firme américaine de "gérer les identités de tous les élèves, professeurs et personnels des lycées". Des lycées qui font partie intégrante des compétences de la Région. Contre toute attente, Étienne Blanc serait-il secrètement un partisan du "en même temps" si cher à Emmanuel Macron ?