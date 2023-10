Le Conseil national du PCF s'est réuni ce week-end à Paris, pour réfléchir à un nouveau rassemblement de la gauche. Raphaël Debû, responsable du parti dans le Rhône, souhaite un "événement politique qui pose la paix comme point central".

L'avenir du PCF se jouera-t-il au sein de la Nupes ? Samedi 14 et dimanche 15 octobre, le Conseil national du parti communiste français (PCF) se réunissait pour discuter d'une nouvelle initiative, pour une "nouvelle solution politique", en cours de réflexion. Une volonté de faire naître "un nouveau type d'union", celle avec la Nupes étant actuellement vue comme "une impasse" par le PCF. "À force d’insultes et de coups de menton, nos relations avec la FI (France insoumise) se sont dégradées", commente Raphaël Debû, responsable départemental du PCF dans le Rhône.

Un texte de résolution voté dimanche

Tout juste rentré de Paris, où une résolution a été signée à midi ce dimanche (à 92% selon Libération), l'élu expose les raisons de cette initiative : "deux gouttes d'eau ont fait déborder le vase, résume-t-il. D'abord, les comparaisons associant Fabien Roussel à Jacques Doriot, un collaborationniste nazi, ce qui relève de l'insulte et non plus du débat d'idées. Ensuite, l’absence de qualification par la FI de ce qu’est le Hamas dans la bande de Gaza. Le Hamas est une organisation terroriste, les massacres perpétrés sont des actes terroristes. Si on n’est pas capable de le dire, on créé de la confusion et de l’ambiguïté. Les échanges doivent être très clairs".

"Le Hamas est une organisation terroriste, les massacres perpétrés sont des actes terroristes. Si on n’est pas capable de le dire, on créé de la confusion et de l’ambiguïté"

"Exigence de solution politique" face aux conflits internationaux

S'il est trop tôt pour définir quelle forme prendra concrètement cette nouvelle formation politique, Raphael Debû évoque la volonté "que la gauche puisse appeler à la paix et à une exigence de solution politique". "Les initiatives qu’on pourrait prendre avec d’autres formations, sont des initiatives demandant la paix en Israël mais aussi en Ukraine et dans les conflits internationaux en général", précise-t-il.

Dans le Rhône, l'élu départemental imagine un "événement politique mettant la paix comme point central, sans défendre unilatéralement les uns et pas les autres". De nouvelles annonces quant à cette future reformation politique devraient être faites dans les jours à venir.