Retour de Collomb à Lyon : “un scandale d’État” pour Philippe Cochet

Le chef de file Les Républicains dans le Rhône, s’est emporté contre Gérard Collomb qui a annoncé sa volonté de revenir à Lyon ce mardi. Il a demandé la démission du ministre.

“C’est un scandale d’État. Une première sous la 5e République ? Une annonce est incompréhensible, insensée, inadmissible. L’honneur de la République exige que le Président de la République démissionne son ministre d’État”, s'est emporté Philippe Cochet ce mardi matin en réaction à l'annonce de Gérard Collomb qui a officialisé sa candidature à la mairie de Lyon en 2020. “Un ministre annonce, dans le dos du Président de la République et du Premier ministre, un remaniement du gouvernement 8 mois à l’avance. Cette annonce d'un départ anticipé pour des raisons politiciennes locales est un camouflet hallucinant pour le Président de la République dont c’est la prérogative”, a estimé le maire de Caluire-et-Cuire. Pour ce dernier c'est “surtout un signal très inquiétant pour celles et ceux qui assurent chaque jour la sécurité des Français. En cette période sensible, y-a-t-il encore un patron des forces de police et de gendarmerie ? Le ministre a les idées ailleurs ! Il n’est pas totalement mobilisé dans la lutte contre le terrorisme et la protection quotidienne des Français”

La fin du macronisme ?

Pour Philippe Cochet, cette annonce précoce et surprise du ministre de l'Intérieur symbolise “l'effondrement du système politique de Gérard Collomb à Lyon, que l’intéressé a toujours présenté comme précurseur du marcionisme”. “Il n’y a plus de majorité entre nouveaux marcheurs et socialistes historiques. Il y a le feu… Le ministre de l’Intérieur n’a pas d’autre choix que de rentrer ventre à terre pour essayer de sauver les meubles et assurer sa retraite lyonnaise. Les systèmes Macron et Collomb s’effondrent « en même temps”, conclut l'élu métropolitain.