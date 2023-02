Si les sondages sont plutôt décevants pour Grégory Doucet, ses potentiels rivaux sont encore difficiles à identifier.

Le casting se décante doucement pour les élections municipales de 2026. Grégory Doucet a annoncé, en décembre dernier, qu’il se représenterait à mi-mandat. “C’est une évidence pour moi, ce n’est pas une annonce. Un certain nombre de chantiers vont nécessairement s’étaler sur plusieurs mandats”, justifie-t-il. Depuis la rentrée, il tente aussi d’être plus présent sur le terrain. Ses opposants pointent d’ailleurs un maire qui a déjà lancé sa campagne. Sur sa gauche, cette annonce n’a pas suscité de réaction. Sa majorité reste, pour l’heure, unie. Nathalie Perrin-Gilbert, longtemps imaginée dans le rôle d’une bombe à retardement pour cette gauche plurielle, reste dans le rang. Une partie de la gauche voudrait impulser un virage plus marqué sur les questions sociales mais personne ne semble avoir une équation personnelle suffisante pour contester le leadership de Grégory Doucet. Aucune velléité de repartir chacun dans son couloir ne s’est encore exprimée. Les Insoumis, qui s’étaient senti pousser des ailes après le bon score de Jean-Luc Mélenchon à Lyon au premier tour de l’élection présidentielle, se heurtent toujours à leur absence de cadres identifiés.

L’obsession de Pierre Oliver