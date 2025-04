Municipales 2026 à Lyon : Aulas "s'impose comme l'alternative à Doucet" juge ce collectif

La publication d'un nouveau sondage faisant de Jean-Michel Aulas le challenger sérieux de Grégory Doucet pour les municipales à Lyon, le place en "position de force pour fédérer les énergies lyonnaises", estime ce collectif.

Le collectif d'anonymes, Génération Aulas en est convaincu, "Jean-Michel Aulas est le seul à pouvoir remporter l'élection face à une gauche unie". Selon un nouveau sondage Elabe pour BFM TV, l'ancien président de l'Olympique lyonnais s'impose en effet comme la seule alternative crédible face au maire écologiste sortant, Grégory Doucet aux élections municipales 2026.

Lire aussi : Municipales 2026 à Lyon : Aulas est seul dans le match face à Doucet selon un nouveau sondage

"Il est le seul à rassembler au-delà des clivages traditionnels"

Dans le scénario d'une gauche unie dès le premier tour, le chef d'entreprise talonnerait le maire avec 34 % des intentions de vote, contre 38 % pour son concurrent. "Il est le seul à rassembler au-delà des clivages traditionnels, réunissant 46 % des électeurs d'Ensemble, 41 % de ceux de LR et 26 % des électeurs RN", se félicite le collectif qui pousse pour une candidature de Jean-Michel Aulas.

"Ce sondage assied définitivement son autorité dans le paysage lyonnais, et confirme sa position de force pour fédérer les énergies lyonnaises autour d'un projet utile, concret et rassembleur", ajoute le collectif. L'arrivée de Jean-Michel Aulas dans la vie politique lyonnaise place Grégory Doucet en ballottage alors qu'un point d'interrogation subsiste encore sur le mode de scrutin.

Pour rappel, un premier sondage Cluster 17 commandé par Jean-Michel Aulas lui-même publié en mars et réalisé sur un échantillon plus réduit le plaçait en seconde position avec 17% des intentions de vote au premier tour des municipales à cinq points du maire écologiste sortant Grégory Doucet (22%). Pas encore officiellement candidat, Jean-Michel Aulas indiquait il y a quelques jours sur X : "Progressivement un cap et un chemin se dessinent." Il engrange aussi les ralliements d'élus lyonnais de centre-droit.

Lire aussi :