Théâtre : un TNG remis à neuf accueille "Jean-Clone", un spectacle d'anticipation

Du 9 au 12 avril, le spectacle du collectif AÏE AÏE AÏE, Jean-Clone, bénéficiera du TNG rénové. Une mise en scène de Julien Mellano, au croisement du théâtre et des arts visuels.

Le 13 mars dernier, les journalistes ont pu découvrir le TNG remis à neuf, depuis l’accueil jusqu’à la scène, après une longue interruption, même si le TNG avait continué sa programmation hors les murs et au théâtre Les Ateliers, dans la Presqu’île.

En effet, pour ces travaux de rénovation, le théâtre été fermé au public en octobre 2022. Ils ont été menés par l’architecte Yvan Peytavin, afin de permettre une véritable ouverture des capacités d’accueil du site à toutes les formes contemporaines et améliorer le confort des équipes techniques et du public.

Le coût total s’élève à 4,6 millions d’euros. La première phase des travaux s’est achevée en juin 2024. Elle portait sur l’agrandissement de la cage de scène, pour passer à un format rectangulaire plus fonctionnel.

Des opérations d’isolation thermique et phonique ont été menées, avec une végétalisation de la toiture. La deuxième phase, débutée en avril 2024, a été consacrée à la restructuration du bloc scène-salle. L’ancien rideau de fer a été supprimé afin d’ouvrir la scène et le champ de vision aux spectateurs, une nouvelle ventilation a été installée, des sas acoustiques et thermiques ont été ajoutés aux différents accès. Ce qui a permis la création d’un espace polyvalent entre le hall d’accueil et la salle de représentation, où pourront avoir lieu rencontres, débats, expos, performances, petites formes… devant une centaine de personnes.

Avec cet outil rénové, le TNG justifie mieux encore son statut de centre dramatique national. Le confort et la vision des quatre cent cinquante spectateurs pouvant être accueillis dans la grande salle sont optimaux. Le volume gagné place la scène du TNG aux côtés des plus vastes plateaux scéniques de notre agglomération (Célestins, TNP, Radiant), avec une cage de scène et des cintres ultramodernes.

Du 9 au 12 avril, c’est le spectacle du collectif AÏE AÏE AÏE, Jean-Clone, qui bénéficiera du TNG rénové. Une mise en scène de Julien Mellano, au croisement du théâtre et des arts visuels, où s’exprime son goût pour la science et la fiction. À partir de la figure inquiétante du clone humain, il s’amuse à pousser notre anthropocentrisme dans ses retranchements et dresse le portrait d’une humanité vieillissante à la fois fragile et tenace. L’objectif d’une improbable mission de survie cosmique se dissout dans une expérience esthétique et mouvante, comme une invitation à savourer la magie du vivant, l’instant présent et la beauté du geste.

Jean-Clone – Du 9 au 12 avril au TNG