Edgar Grospiron, intronisé président du comité d’organisation des Jeux Olympiques d’hiver 2030 ce mardi 18 février depuis le Groupama Stadium; (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2030 a annoncé ce lundi 7 avril repousser à la semaine prochaine la nomination de son directeur général. Un nouveau contretemps pour le Cojop qui peine à se lancer vers l'organisation de l'événement.

Dans moins de cinq ans, les Alpes françaises accueilleront les XXVIᵉˢ Jeux olympiques d'hiver. Un compte à rebours que doit avoir dans un coin de sa tête Edgar Grospiron, intronisé le 18 février dernier à la tête du comité d'organisation. Quasiment un mois et demi après sa nomination, le champion olympique tarde à mettre l'évènement sur les rails. S'il s'était donné, quelques jours après son arrivée à la tête du projet Alpes 2030, trois semaines pour trouver un directeur général, il avait ensuite demandé, fin mars "un peu de temps pour constituer les équipes". "Je ne suis pas tout seul à décider. Je propose des gens et le bureau exécutif valide. Donc laissez-nous travailler (...) Ça va arriver", avait ajouté le champion olympique de ski de bosses en 1992 à Albertville.

Après le très long feuilleton autour de l'identité du président du Cojop et le psychodrame entourant la candidature puis le renoncement de Martin Fourcade pour le poste, les JO 2030 n'ont toujours pas de directeur général. Numéro 2 de l'organisation, ce poste est pourtant crucial avant d'envisager la moindre avancée concrète sur l'organisation de l'événement.

Le DG aurait été choisi

Au terme d'une réunion de plusieurs heures qui s'est tenue ce lundi à Décines, un nom aurait dû ressortir pour le poste. Le directeur général devait même être présenté mercredi matin à la presse depuis les locaux du comité d'organisation. Mais tout semble plus difficile qu'attendu pour les Alpes 2030.

Dans la soirée de ce lundi 7 avril, le comité d'organisation a expliqué que "l’annonce officielle de la nomination du Directeur Général interviendra en début de semaine prochaine, à l’occasion de l’inauguration du siège de la SOLIDEO." La Solidéo, chargée de la construction des ouvrages olympiques, sera officiellement lancée à Marseille le lundi 14 avril.

"Le président Edgar Grospiron souhaite finaliser la série d’échanges engagée avec l’ensemble des parties prenantes et le Directeur Général proposé, avant que le Bureau exécutif ne puisse valider la proposition, conformément aux statuts" explique le Cojop dans son communiqué.

Des contraintes d'agenda

Pourtant, selon plusieurs sources, le nom du DG du comité d'organisation a déjà été choisi. Il s'agirait de Cyril Linette, l'ancien patron du PMU, ex-directeur général de L'Équipe (2015-2018) et ancien directeur des Sports de Canal+. Pourquoi alors attendre avant de l'officialiser ? "Les contraintes d’agenda n’ont pas permis de mener à bien toutes les rencontres et consultations en amont du bureau exécutif de ce lundi 7 avril", explique le comité d'organisation pour justifier de ce nouveau report. "Le président du COJOP tient à ce que chaque partie prenante ait un temps d’échange direct et approfondi, avant de formaliser une nomination aussi stratégique pour la réussite des Jeux" complète-t-il.

Si les JO 2030 n'ont toujours pas de directeur général, d'autres grandes questions restent en suspens sur l'évènement. De la carte définitive des sites, à la possibilité d'organiser une cérémonie d'ouverture à Lyon jusqu'au budget des Jeux à peaufiner, les prochaines semaines d'Edgar Grospiron et ses équipes s'annoncent chargées. A moins de cinq ans de l'événement, ils n'ont plus de temps à perdre.