Mairie de Lyon : découvrez l'exécutif de Grégory Doucet

Le nouveau maire de Lyon vient de présenter son nouvel exécutif composé de 21 adjoints.

Gréogory Doucet, le nouveau maire de Lyon, vient de présenter la composition de son exécutif. À ses côtés siégeront 21 adjoints, dont 11 femmes et 10 hommes. Peu de têtes connues parmi eux, mis à part Nathalie Perrin-Gilbert (7e adjointe) et Sandrine Runel (9e adjointe). Trois conseillers délégués s'occuperont de sujets transversaux. Le premier sera la vie des enfants (Tristan Debray), le deuxième sera en charge de l'accueil et l'hospitalité (Sylvie Tomic) et le dernier traitera de la question de l'alimentation et la sécurité alimentaire (Gautier Chapuis)

Voici la liste des 21 adjoints à la ville de Lyon :

1er Audrey Henocque (Finances et commande publique)

2e Sylvain Godinot (transition écologique et patrimoine)

3e Chloé Vidal (démocratie locale, redevabilité, prospective et vie étudiante)

4e Laurent Bosetti (Gestion des services publics. gestion des ressources humaines et des usagers)

5e Stéphanie Léger (Éducation) 6e Steven Vasselin (Petite enfance)

7e Nathalie Perrin-Gilbert (Culture)

8e Mohamed Chihi (Securité, sûreté et tranquillité)

9e Sandrine Runel (adjointe aux solidarités et à l'inclusion sociale)

10e Valentin Lugenstrass (mobilité, logistique urbaine et esâce publique)

11e Camille Augey (emploi et économie durable)

12e Bertrand Maes (administration générale, l'informatique et la politique du numérique)

13e Céline De Laurens (santé, prévention et santé environnementale)

14e Raphaël Michaud (urbanisme, habitat, logement et aménagement)

15e Julie Nublat (sport, jeunesse, vie associative et éducation populaire)

16e Nicolas Husson (biodiversité, nature en ville et protection animale)

17e Sonia Zdorovtzoff (relation, coopération et relations internationales)

18e Alexandre Chevalier (lien intergénérationnel et qualité de vie des aînés)

19e Florence Delaunay (droit, mémoire, égalité, cultes, spiritualité)

20e Jean-Luc Girault (action citoyenne et politique de la ville)

21e Victoire Goust (tourisme responsable et grands événements)