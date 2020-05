Lyon : Wauquiez soigne sa com sur Facebook pendant le confinement

La région Auvergne-Rhône-Alpes a été le deuxième plus gros annonceur sur Facebook de France lors du confinement dernier Carrefour, mais devant Greenpeace ou le Parlement européen.

Logos à gogo, sponsoring d'événements sportifs, d'expositions dans l'hôtel de région, SMS aux lycéens, depuis le début de son mandat, Laurent Wauquiez est régulièrement critiqué pour ses dépenses de communication. Selon l'équipe de “Chez Pol” de Libération, le président du conseil régional a profité du confinement pour une nouvelle fois soigner son image. D’après les données (en accès libre) publiées par Facebook, l'élu LR a dépensé 92 006€ durant les 90 derniers jours pour 23 publicités. Des annonces où l’on voit l’ancien ministre “distribuer des masques, détailler des mesures à destination des entreprises, notamment du BTP, ou présenter un respirateur made in Auvergne-Rhône-Alpes”, détaille le quotidien.

Wauquiez, plus gros annonceur de France

Cette somme fait du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes le 2e plus gros annonceur du réseau social derrière Carrefour (122 211€ pour 404 publicités). Sur le dernier mois, la région est même le plus gros annonceur de France sur Facebook avec 66 606€ dépensés pour 20 pubs, loin devant le Parlement européen et ses quelque 38 701€ (pour 70 publicités). Avant ces trois derniers mois, la région Auvergne-Rhône-Alpes n’avait dépensé que 17 627€ sur le réseau social depuis mars 2019.

Contacté par nos confrères, l'entourage de Laurent Wauquiez explique avoir voulu “massivement communiquer” durant le confinement “pour informer le mieux possible les chefs d'entreprise” sur les aides mises en place par le conseil régional. Forcément, ces sommes font grincer des dents du côté de l'opposition PS à quelques mois des élections régionales prévues en 2021. “Je trouve cela puéril que la région consacre autant d’argent à sa com en ce moment. D’autant que c’est de l’argent gaspillé : on ne change pas une image politique comme ça. C’est contre-productif et personne n’est dupe”, a expliqué Jean-François Debat à Libé.

Une relation avec Facebook déjà critiquée

Ce n'est pas la première fois que les relations entre Laurent Wauquiez et Facebook sont critiquées (lire ici). En juillet 2017 déjà, le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes avait coorganisé un événement intitulé “Boostez votre business avec Facebook !”. En juin de la même année, la région avait passé un marché de 340 000€ avec la start-up Work4, implantée à San Francisco et Paris, pour la création d’une plateforme “emplois et formation Auvergne-Rhône-Alpes” sur Facebook toujours. “On donne de l’argent public à une start-up qui permet à Facebook de prendre un marché où il n’est pas encore assez implanté”, pestait un chef d'entreprise. Ce choix avait aussi fait grincer des dents quelques patrons locaux, à l'époque de la “préférence régionale”, qui s'estimaient capable de fournir un service similaire.