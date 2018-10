Les socialistes demandent le coût de sa campagne de pub à Wauquiez

"C'est grâce à ma Région !" Présente dans les transports en commun, dans la presse, et même sur les réseaux sociaux, la nouvelle campagne publicitaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes est difficile à rater. Le groupe Socialistes et Démocrates demande aujourd'hui au président Laurent Wauquiez quel est le coût de cette campagne.

Vous ne pourrez pourtant pas passer à côté de la campagne de publicité "C'est grâce à ma Région !" d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ces publicités sont omniprésentes depuis plusieurs jours, dans les transports en commun, sur les réseaux d'affiches en ville, dans la presse régionale, mais aussi nationale, en 4X3, ainsi que sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Même le dernier blockbuster hollywoodien n'a pas une couverture promotionnelle aussi importante. Sur les réseaux sociaux, la campagne déclenche surtout quelques moqueries, notamment le visuel qui aborde les économies faites par la région. Un internaute fait remarquer : "vous dépensez de l'argent pour nous dire que vous en économisez ?". Ce 2 octobre, le groupe Socialistes et Démocrates d'Auvergne-Rhône-Alpes a écrit un courrier à Laurent Wauquiez pour lui demander le coût exact de cette campagne promotionnelle.

Dans cette lettre, Jean-François Debat indique : "Nous ne contestons pas l'intérêt pour une région de mettre en oeuvre une communication institutionnelle. Mais la campagne actuellement en cours dépasse très largement ce cadre au vu de l'ampleur du dispositif [...] Ce sont les Auvergnats et Rhônalpins qui payent cette campagne qui est d'ailleurs bien plus destinée à glorifier votre action et vos positions politiques qu'à faire la promotion de notre région". Le président du groupe Socialiste ajoute : "Vous avez soumis notre collectivité à un régime d'économique qui visent les grandes politiques de notre région [...] Il serait loisible que vous vous astreigniez aux mêmes exigences que connaissent nos concitoyens sans dépenser leur argent en vue de faire votre propre promotion personnelle". Jean-François Debat demande ainsi qu'en vertu de l'exigence de transparence, Laurent Wauquiez communique "le coût de cette opération, ainsi que le détail des supports sur lesquels elle se décline, sa durée et les bénéficiaires". De son côté, la rédaction de Lyon Capitale a demandé le coût de cette campagne dès le lundi 1er octobre. Après une relance ce mardi, le cabinet de Laurent Wauquiez a promis de transmettre les chiffres. Pour l'instant, nous ne les avons pas encore obtenus.