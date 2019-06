Lyon : Riester et Collomb inaugurent la nouvelle porte de la Tête d’Or

Franck Riester et Gérard Collomb devant la nouvelle porte du parc de la Tête d’Or © Ludovic Séré

Frank Riester a accompagné Gérard Collomd, le maire de Lyon, jeudi 27 juin, lors de deux visites culturelles au parc de la Tête d’Or, pour la porte des Enfants du Rhône, et au musée des Beaux-Arts.

Gérard Collomb, le maire de Lyon, a reçu jeudi 27 juin, le ministre de la Culture Frank Riester en pleine tournée estivale dans le sud de la France.Ils se sont d’abord rejoints en milieu d’après-midi au parc de la Tête d’Or afin d’inaugurer la porte des Enfants du Rhône rénovée. Un chantier d’un an qui a été financé par la Ville de Lyon à hauteur de 1,23 million d’euros avec une participation de l’État de 200 000 €. “Gérard voulait absolument que je vois cette grille rénovée, symbole de l’engagement patrimonial de la ville de Lyon”, a déclaré Frank Riester.

Bientôt un nouveau Matisse au musée des Beaux-Arts

Après avoir écouté l’histoire de la porte sous une forte chaleur, le maire et le ministre se sont dirigés vers le Musée des Beaux-Arts afin de visiter la nouvelle exposition “Penser en forme et en couleur” et admirer le tableau d’Henri Matisse Katia en robe jaune daté de 1951.

Celui-ci n’étant pas encore officiellement acquis par le musée, il manque 150 000 euros aux 4 800 000 euros demandés par les propriétaires, seul le cortège officiel a pu voir le tableau. Il sera visible par le public quand l’opération sera officiellement terminée.