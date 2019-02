Lyon : “Pas de guerre de succession, ni de trahison”, avec Gérard Collomb

Candidat déclaré à sa propre succession à la tête de la métropole de Lyon en 2020, David Kimelfeld a assuré qu'il n'y avait pas de trahison de Gérard Collomb et assumé ses différences avec le maire de Lyon.

David Kimelfeld, le président de la métropole de Lyon était l'invité de la matinale de France info pour parler de l'attractivité du territoire lyonnais. Questionné sur sa candidature à la tête de la métropole il a assuré qu'il n'y avait “pas de guerre de succession ni de trahison”, avec Gérard Collomb. “Il y a deux scrutins. Un municipal avec un maire de Lyon. Gérard Collomb est maire de Lyon. Et un scrutin métropolitain. Je suis président de cette métropole et je souhaite poursuivre ma mission parce que je pense qu'il y a de nombreux enjeux”, a-t-il ajouté.

L'actuel président du Grand Lyon a jugé que le non-cumul des fonctions de maire de Lyon et de président de la métropole à partir de 2020 était “une bonne chose”. Il a par ailleurs assuré qu'il “aurait rendu les clefs de la métropole à Gérard Collomb s’il les avait demandées”. “Quand il est revenu, il a fait le choix de redevenir maire de Lyon. Aujourd'hui, on est dans un scénario où Gérard Collomb est maire de Lyon et moi président de la métropole et je souhaite que l'on écrive cette nouvelle page ensemble”, a précisé David Kimelfeld.

Ce dernier est aussi revenu sur ce qui le différencie de son prédécesseur : ”c'est peut-être que nous avons une autre façon d'aborder un certain nombre de sujets. Je viens du monde de l'entreprise. J'ai été chef d'entreprise pendant 25 ans. J'aborde peut-être les choses avec sensibilité différente”. Avant de conclure : “cette métropole a de bons résultats économiques et doit être donc attentive aux plus fragiles, à la question écologique. C'est dans ce sens que je souhaite travailler et élaborer un projet en équipe”.