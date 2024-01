Grâce aux DMTO (droits de mutation à titre onéreux), les collectivités lyonnaises profitaient de l’essor du marché de l’immobilier ces dernières années. Le ralentissement des transactions pèse aujourd’hui sur leurs finances.

Une surtaxe pour les SUV à Lyon

Le projet était dans les tuyaux depuis plusieurs mois. Grégory Doucet l’a officialisé en présentant ses vœux aux Lyonnais sur les réseaux sociaux. La Ville de Lyon va majorer le tarif de stationnement des SUV. “Avant cet été, nous mettrons en place un nouveau tarif de stationnement. Plus juste, il prendra en compte la situation économique et sociale des usagers ainsi que le poids et l’impact global du véhicule sur le climat et sa place sur l’espace public”, assure le maire écologiste de Lyon. Les véhicules dotés d’un moteur thermique et de plus de 1 725 kilos devront s’acquitter d’un abonnement résidentiel à 45 euros contre 20 euros actuellement. La facture diminuera en revanche de cinq euros pour les familles nombreuses, les résidents qui perçoivent de faibles revenus et les véhicules thermiques de moins d’une tonne.