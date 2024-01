Le verdict est tombé. Les six hommes qui avaient braqué un fourgon en Suisse en 2017 ont écopé de plusieurs années de prison ferme. Ils étaient jugés à Lyon depuis lundi 22 janvier.

Ils avaient braqué un fourgon en 2017 en Suisse pour un butin record de 42 millions d'euros. Six malfaiteurs étaient jugés à la Cour d'assises de Lyon depuis lundi 22 janvier. Ils ont été condamnés à plusieurs années de réclusion : entre 7 et 20 ans de prison ferme. D'après l'AFP, parmi eux, trois absents ont écopé de 20 ans, la peine la plus lourde. Les trois présents ont respectivement été condamnés à 16, 12 ans et 7 ans de prison après cinq jours de débats.

"Un haut niveau de préparation."

Lors de du procès, l'avocat général Eric Mazaud avait situé les six hommes "dans le haut spectre de la criminalité" pour cette attaque menée selon lui avec "un haut niveau de préparation" et une "quasi professionnalisation".

En 2017, ils avaient été interpellés en flagrant délit dans une villa en Haute-Savoie. Quelques heures plus tôt, ils avaient braqués un fourgon de la société Loomis sur l'autoroute dans le canton de Vaud, entre Genève et Lauzanne, en se faisant passer pour des policiers équipés de brassards et de gyrophares. Ils avaient, notamment, ligoté les deux convoyeurs de fonds.