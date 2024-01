Colère des agriculteurs : le point sur les blocages

Hier, les manifestations des agriculteurs sur la M6 ont été stoppés, mais plusieurs axes, dont l'A7, restent toujours bloqués ce samedi matin. Lyon Capitale fait le point sur la situation.

Après les annonces de Gabriel Attal, les agriculteurs poursuivent leur mouvement, mais réduisent certains blocages sur les grands axes routiers autour de Lyon.

Hier, les actions sur la M6, à hauteur de Limonest, ont pris fin. "On se laisse le weekend et peut être le début de semaine prochaine pour voir si on remet en place le blocage à cet endroit là", affirmait la FDSEA qui tenait hier midi son congrès annuel sur les voies de l'autoroute, en présence notamment de Fabienne Buccio, préfète de Région.

La circulation a également repris ce samedi matin sur l'A42, qui relie l'Ain à la métropole de Lyon.

L'A7 toujours fermée

D'après la radio VINCI Autoroutes, l'A7 est toujours fermée dans les deux sens ce samedi matin entre Lyon et Orange, en raison de blocages dans les secteurs de Saint-Rambert-d’Albon, Montélimar et Orange. "Les sorties sont obligatoires à Chanas/Saint-Rambert-d’Albon (N°12) sur l’A7 en direction de Marseille ainsi qu'à Remoulins (N°23) sur l’A9, et à Avignon-nord/Le Pontet (N°23) sur l'A7 en direction de Lyon", précise-t-elle sur son site.

Attention, le trafic est parfois ralenti aux sorties d'autoroute. La préfecture de Région appelle à la prudence et invite les automobilistes à différer leurs déplacements.

2 km de bouchons entre Saint-Quentin-Fallavier et Bourgoin-Jaillieu

Dans le Nord-Isère, de nombreux axes restent bloqués ce samedi matin, dont l'A48, l'A43 entre Bourgoin-Jallieu et La Tour du Pin et l'A480, majoritairement entre le diffuseur 3 B (Grenoble centre/Vallier/Catane) et 2 (Fontaine).

Entre Saint-Quentin-Fallavier et Bourgoin-Jallieu, la préfecture de l'Isère annonce un bouchon de 2 km, au niveau de la sortie de Bourgoin-Jallieu et demande aux automobilistes de privilégier les routes départementales.