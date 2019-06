Lyon : casque obligatoire en trottinette et VAE ? L'amendement rejeté

L’amendement qui prévoyait de rendre obligatoires les casques pour les utilisateurs de trottinettes et vélos électriques a été rejeté ce vendredi à l’Assemblée nationale.

Le 29 mai dernier, une trentaine de députés ont déposé un amendement pour rendre le port du casque obligatoire en trottinette et vélo électrique. Un amendement finalement rejeté en commission par l'Assemblée nationale.

Les députés signataire, dont la députée de Lyon Anne Brugnera, souhaitaient que “les véhicules à deux roues à moteur, la trottinette électrique et le vélo à assistance électrique (VAE) dont le conducteur circule sans être coiffé d’un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité puisse être immobilisé”. “Le risque d’être tué par heure passée sur la route est trois fois plus important pour un cycliste que pour un automobiliste. Celui d’être gravement blessé est 16 fois plus élevé. Selon plusieurs études récentes sur le sujet, le port du casque réduit les risques de blessures graves à la tête, risques de traumatisme crânien entraînant la mort de presque 70 % et de 65 %”, justifiaient-ils.

Cette proposition faisait suite à un premier texte qui incluait les vélos sans moteur. Un amendement lui aussi rejeté.

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1974/AN/1658