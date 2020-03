Les Verts aux portes du pouvoir à Lyon, un camouflet pour Collomb

Grégory Doucet (EE-LV) et Yann Cucherat (LREM), candidats aux municipales 2020 à Lyon

Un sondage Ipsos pour France 3 place Grégory Doucet (EELV) en tête du premier tour à Lyon. Ce serait donc une soirée historique pour les écologistes et cauchemardesques pour Gérard Collomb dont le candidat, Yann Cucherat, plafonne autour de 15 %.

Un sondage Ipsos de sortie des urnes pour France Télévisions à Lyon annonce un séisme politique. La liste menée par Grégory Doucet (EE-LV) arrive très largement en tête du premier tour avec 29 % des suffrages. Étienne Blanc suivrait avec 16,7 %. Yann Cucherat, le candidat LREM, serait le troisième homme avec 14,9 %. Un score qui constitue un camouflet sans précédent pour Gérard Collomb, le maire sortant de Lyon qui avait fait du gymnaste son successeur. En 2014, l’ancien ministre de l’Intérieur avait obtenu 20 % de plus. Dans l’attente des résultats par arrondissements qui peuvent rebattre les cartes, le berceau de la macronie est donc en passe de virer écologiste. Depuis quelques semaines, des candidats de tous partis pointaient que la candidature de Yann Cucherat “ne passait pas”. Ce dimanche soir, les électeurs en ont apporté la confirmation. Le spectre d’une alliance avec Les Républicains va ressurgir dans l’entre-deux tours au vu des résultats.

Collomb en difficulté à la métropole aussi ?

Sans Lyon, la conquête de la présidence de la métropole devrait être très compliquée pour Gérard Collomb qui misait sur le gain de cinq des six circonscriptions métropolitaines lyonnaises. Hors de Lyon, le maire de Lyon ne semble pas en meilleure posture. Dans le Val de Saône, son directeur de campagne a perdu sa municipalité et sa liste métropolitaine n’arrive qu’en troisième position derrière Les Républicains et les candidats de David Kimelfeld. Gérard Collomb tablait sur une victoire dans cette circonscription.

Sur mobile, si le direct ne s'affiche pas, vous pouvez le lancer en cliquant ici.