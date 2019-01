Gilets jaunes : Wauquiez met 8 millions d'euros pour les commerces et TPE

Le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a dévoilé ce lundi son plan de 8 millions d'euros pour soutenir les commerçants et TPE impactés par les manifestations de Gilets jaunes.

Laurent Wauquiez a annoncé lundi la mise en place d'un plan de 8 M€ de la Région pour soutenir les commerçants et TPE artisanales impactés par les manifestations des Gilets jaunes. Selon la région, ces manifestations ont provoqué une baisse de croissance de 0,1 % en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces 8 millions d'euros seront distribués à travers une “aide directe pour le financement des travaux pour les locaux vandalisés”. Cette aide pourra être d’un montant de 50 % des travaux, plafonnés à 10 000€. Le montant global de ce volet de 2 M€ sera voté à la prochaine commission permanente du Conseil régional, le 15 février prochain.

La Région va aussi proposer un prêt à taux zéro “pour les besoins de trésorerie et la caution de la Région”. Cette aide sera disponible pour les commerces et TPE ayant subi une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 20 % entre le 1er novembre 2018 et le 31 janvier 2019 par rapport à l’année précédente sur la même période. Le prêt à taux zéro sera plafonné à 10 000€. Laurent Wauquiez n'est pas le premier président de région à proposer un tel dispositif.

Mi-janvier, les régions Occitanie et PACA avaient elles aussi dévoilé leurs plans de soutien.