Dans une tribune publiée dans les colonnes du JDD ce dimanche, le maire de Lyon s'est associé à une vingtaine de maires du pays pour demander des moyens "pour agir localement contre les inégalités de mortalité et de santé".

Comment se fait-il qu'en France, un ouvrier de 35 ans a une espérance de vie amputée de plus de 6 ans par rapport à un cadre ? Dans une tribune publiée dans le JDD, 18 maires s'alarment sur les inégalités sociales de mortalité et de santé en France - parmi les plus élevées en Europe occidentale. Ils estiment que celles-ci "ne pourront pas diminuer sans l'association active et continue des collectivités". Parmi les signataires : Gérard Collomb, maire de Lyon, le maire socialiste de Bourg-en-Bresse et chef de file de l'opposition à la région, Jean-François Debat ou encore le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle.

Ces derniers demandent "la mise en place de moyens pour agir localement, de façon coordonnée et dans le respect de l’équité des territoires". Tout en se réjouissant de "la Stratégie nationale de santé interministérielle 2018-2022" adoptée en décembre 2017 et axée sur la prévention, les signataires de la tribune indiquent trois actions jugées prioritaires : mesurer les inégalités de santé sur les territoires, notamment car "il n'existe pas d'informations accessibles suffisamment précises pour les caractériser à un niveau infra-communal", décloisonner les interventions des différents acteurs pour que "des collaborations plus efficaces puissent exister avec les acteurs locaux, notamment les municipalités", et former les professionnels à "la compréhension des mécanismes par lesquels se constituent ces inégalités de santé et les réponses à y apporter".