Georges Képénékian officiellement candidat à la mairie de Lyon

Le 1er adjoint de Gérard Collomb sera candidat lors des municipales de 2020 à Lyon.

L'ancien maire de Lyon qui a cédé sa place à Gérard Collomb lorsque ce dernier est revenu du ministère de l'Intérieur a annoncé ce lundi dans Tribune de Lyon sa candidature à la mairie de Lyon. Très proche de David Kimelfeld, le président de la métropole qui souhaite se présenter face à Collomb aux élections métropolitaines, Georges Képénékian assure que sa candidature est indépendante. “Il n’y a pas de ticket entre lui et moi, mais une vraie complicité. Nous sommes les premiers depuis Louis Pradel avec David à avoir été chacun à la tête des deux entités et cette co-construction que j’appelle de mes vœux doit encore s’amplifier. On ne peut pas décider de tout tout seul”, a-t-il confié à nos confrères.

Disciple du maire de Lyon, dont il a été le 1er adjoint, l'ancien chirurgien souhaite désormais tourner la page des années Collomb à Lyon. “Pour moi, nous arrivons aujourd’hui à la fin d’un cycle de 20 ans. Il faut saluer tous ceux qui ont participé à la transformation de la ville autour de Gérard Collomb, mais je crois qu’il faut aujourd’hui proposer quelque chose de nouveau”, a-t-il assuré auprès de l'hebdomadaire.

David Kimelfeld a salué cette annonce et lui a assuré son “soutien” et sa “confiance” dans “la bataille électorale qui s'ouvre”.