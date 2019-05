Élections européennes : réaction de Gérard Collomb, le maire de Lyon

Le maire de Lyon a donné son sentiment après la victoire du Rassemblement national dimanche 26 mai lors de ces élections européennes.

“Les résultats des élections européennes de ce 26 mai illustrent clairement la fracture profonde qui existe en France entre le monde urbain, la ruralité et la périphérie des grandes agglomérations, comme l’a montré la crise que le pays traverse depuis plusieurs mois.

La première place du Rassemblement National, suivi de près par la liste Renaissance, confirme cette coupure nette. La très forte poussée d’Europe Ecologie-Les Verts marque aussi ce scrutin, alors que la droite traditionnelle s’effondre”.

"Prendre en compte les messages qui émanent des électeurs qui se sont tournés vers le Rassemblement National"

“Il va falloir prendre en compte les messages qui émanent des électeurs qui se sont tournés vers le Rassemblement National. Et nous devrons aussi entendre la mobilisation de cette jeunesse qui s’est tournée vers les Verts. Un important travail d’analyse de ces résultats doit être mené et il nous faudra répondre à la fois à la désespérance des banlieues et aux territoires qui se sentent délaissés. Sur le plan environnemental, nous voyons bien aujourd’hui qu’il faut s’engager sur des politiques concrètes.

Au niveau de Lyon, je me félicite que la liste Renaissance, arrivée en tête, ait su rassembler le centre-gauche et le centre-droit et une partie de la droite classique. Je constate avec satisfaction que le résultat du Rassemblement National a été contenu. Et je note que, comme partout ailleurs, la liste conduite par les Verts fait un très bon score.”