Elections européennes : la participation à 17 heures explose dans le Rhône

Alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes tire la mobilisation française en forte progression vers le haut, la participation est particulièrement élevée dans le département du Rhône pour une élection européenne. A 17 heures, 48,36 % des citoyens rhodaniens inscrits sur les listes électorales se sont rendus aux urnes.

La région Auvergne-Rhône-Alpes tête de classe de cette élection européennes. Si la participation nationale est en hausse sur les temps de passage par rapport à 2014 (lire ici), c'est particulièrement le cas localement. En Ardèche, dans l'Ain mais surtout dans le Rhône.

Hausse de 18 points par rapport à 2014

A 17 heures, 48,36 %* des citoyens inscrits sur les listes électorales dans le département se sont rendus dans leur bureau de vote. C'est près de 18 points de plus qu'en 2014. Et déjà plus que le taux de participation définitif d'il y a quatre ans quand seuls 47,89 % des Rhodaniens avaient glissé leur bulletin dans l'urne.

A 17 heures la moyenne rhodanienne de la participation dépasse de près de cinq point une moyenne nationale déjà en hausse.

*Tous les chiffres proviennent du ministère de l'Intérieur