Elections européennes : très forte mobilisation dans le Rhône à midi

Alors que la participation à midi est en hausse au niveau national (19,26 %) par rapport à 2014, le département du Rhône connaît lui aussi une très forte progression de la mobilisation, avec 22,48 % des inscrits déjà passés par les urnes, soit sept points de plus qu'il y a cinq ans.

Le scrutin par liste nationale aurait-il redonné le goût des élections européennes aux Français ? S'il est trop tôt pour l'affirmer, force est de constater que la mobilisation est en forte hausse à la mi-journée (lire ici). Une tendance nationale qui s'accentue dans le département du Rhône, avec 22,48 % des inscrits déjà passés par les urnes ce matin. C'est bien plus que lors des scrutins précédents, notamment en 2014 lorsque 15,54 % des électeurs avaient voté à midi, et 47,89 % en fin de journée. Plus à l'est, le département de l'Ain bat des records de mobilisation (lire ici)