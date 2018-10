Élection du maire de Lyon : Broliquier doute de la sincérité du scrutin

Le maire “les Indépendants”, du 2e arrondissement doute de la sincérité de l'élection du maire de Lyon (de Gérard Collomb) qui aura lieu ce lundi 5 novembre après le refus de la mairie de rendre le passage obligatoire et d'imprimer les bulletins de vote.

Denis Broliquier, le maire du 2e arrondissement doute de la sincérité du scrutin qui aura lieu ce lundi à l'hôtel de ville de Lyon pour élire le nouveau maire de Lyon. Selon l'élu Les Indépendants, la ville de Lyon a refusé sa demande de rendre le passage à l'isoloir obligatoire et que les bulletins soient imprimés “dans le respect des recommandations du ministère de l’Intérieur”.

“Cet après-midi, sur des arguments contestables, la Ville de Lyon a refusé notre demande”, a déclaré l'élu lyonnais pour qui ce double refus “fait peser un doute sur la sincérité du scrutin”. Selon ce dernier, la municipalité lui a expliqué “que chaque conseiller municipal pouvant être candidat, il était trop compliqué d'imprimer 72 bulletins pour chaque conseiller”. Ces votes seront donc bien manuscrits. “C'est n'importe quoi, il y a des annonces de candidature, il serait donc possible d'imprimer pendant le conseil le nombre de bulletins nécessaire. Ils refusent cette demande pour mettre très clairement la pression sur les membres de la majorité”, confie Denis Broliquier qui se demande si ces élus “seront vraiment libres de leur vote ?”

Comme nous l'écrivions dans notre série House of Collomb, les isoloirs placés en dehors de la salle du conseil ont toujours eu un rôle plus décoratif qu'autre chose. “Comme personne ne les utilise jamais, s’y rendre est déjà un aveu”, s’amusait même un membre de l’opposition. Le prochain scrutin ne devrait pas les user beaucoup plus.