Écologie et justice sociale : le Grand Lyon organise sa mobilisation

En plein épisode de pollution, la métropole de Lyon a annoncé qu'une journée autour du climat et de la solidarité sera organisée avec les acteurs de terrain le 9 mars prochain.

Le 9 mars prochain, la Métropole de Lyon va organiser un événement rassemblant les associations, les acteurs de terrain et les citoyens pour participer “à une vaste démarche citoyenne autour du climat et de la solidarité”. “Cette grande mobilisation citoyenne sur la transition écologique souhaitée par David Kimelfeld, le Président de la Métropole de Lyon procède d’une volonté d’associer citoyens, acteurs de terrain, associations et élus à la prise de décision sur l’un des enjeux majeurs du territoire métropolitain”, a expliqué le Grand Lyon dans un communiqué.

Cette journée aura lieu de 10h30 à 16h30 autour de plusieurs ateliers sur les thèmes suivants : impliquer les citoyens, engagement citoyen, logement et énergie, mobilité et qualité de l’air, alimentation et consommation, ville et changement climatique, numérique et empreinte carbone, événement.

“Le bilan de nos actions est positif, mais nous devons aller plus loin en nous appuyant sur l’accélération des prises de conscience. La Métropole est elle-même à un carrefour majeur de l’élaboration de ses stratégies en matière d’énergie, de climat et de qualité de l’air. Au travers de cette première journée de mobilisation citoyenne s’appuyant sur l’ensemble des acteurs concernés, notre collectivité affiche sa volonté de construire, avec les habitants, une politique en faveur du climat et de la qualité de l’air tout en associant et en accompagnant les plus fragiles”, a déclaré David Kimelfeld.

À Lyon, les manifestations pour le climat ont réuni plusieurs fois plus de 15 000 personnes dans les rues. Des événements spontanés, venant de la société civile, sur lesquels semble vouloir s’appuyer David Kimelfeld. Après cette journée du 9 mars, un autre événement public sera organisé début juillet.