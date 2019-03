B. Charles : “La génération climat devra s’engager politiquement dès 2020”

Bruno Charles est le vice-président de la métropole chargé de la biodiversité et du développement durable. L’enjeu pour Lyon, estime-t-il, c’est la sobriété, faute de quoi on va droit vers la pauvreté, les inégalités sociales et les tensions. Less is beautiful.

Il vous reste 75 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Dans l’ensemble, je suis d’accord, mais selon moi trois risques ont été oubliés : le risque nucléaire – on est à 40 kilomètres d’une des plus anciennes centrales de France, qui voit les incidents se multiplier, sans compter le danger d’une rupture du barrage de Vouglans –, le risque bactériologique (on a le laboratoire le plus dangereux au monde, le P4 à Gerland) et le risque industriel dans la Vallée de la chimie. On peut aussi ajouter le risque alimentaire, avec la survenance de famines si on laisse quelques grandes sociétés posséder le vivant, notamment les semences.Il est possible, mais pas inévitable. Quoi qu’on fasse, on aura droit au réchauffement climatique, car il y aura l’effet de stock accumulé durant des centaines d’années. Il s’agit maintenant de savoir si la température de Lyon, à la fin du siècle, sera celle de Madrid ou celle du sud algérois. La question n’est pas de savoir si on va dans le mur, c’est celle de savoir si on y va à 50 km/h ou à 5 km/h. Les conséquences ne sont pas les mêmes…Pour l’instant, comme tout le monde, on y va à 50 km/h. On commence à ralentir, mais pas assez vite à mon goût.