Anneau des Sciences : un projet essentiel pour les mobilités selon Collomb

Le maire de Lyon a assuré ce lundi durant le conseil de la métropole que pour les mobilités, “si on ne fait pas l'Anneau des Sciences, on ne fera pas tout le reste”.

Après le débat sur le Plan Climat Énergie Territorial, Gérard Collomb a réaffirmé sa volonté de réaliser l'Anneau des Sciences, projet qui prévoit de boucler le périphérique Ouest, d'Écully à Saint-Fons. Mettant en avant une “vue globale” sur les mobilités, le maire de Lyon a assuré “qu’il est vain de parler d'aménagement de l'A6-A7 si effectivement nous n'avons pas d'Anneau des Sciences pour passer d'est en ouest.” “Cet anneau ne doit pas être conçu comme autoroute ou un périphérique des années 60. Il doit être consacré à l’intermodalité. Mais si nous ne le faisons pas, nous ne ferons pas tout le reste”, a ajouté Gérard Collomb.

“Il est paradoxal que la rocade Est soit une muraille de camions, que le tunnel de Fourviere soit saturé et que les deux tiers du contournement réalisé soient vides. Il convient de réaliser le dernier tiers de manière à éviter une grande partie circulation qui traverse Lyon”, a conclu l'ancien président du Grand Lyon.

Une position bien plus tranchée que celle de David Kimelfeld. Ce lundi, le président de la métropole de Lyon a affirmé qu’il “se posait toujours des questions”, sur le bouclage du périphérique lyonnais à l'ouest notamment dans un contexte “où les ambitions environnementales sont beaucoup plus fortes”. La semaine dernière, M.Kimelfeld a suscité l'ire de la coalition des marches pour le climat en annonçant qu'il allait rencontrer des députés du Rhône pour leur demander de déposer un amendement à la loi d'orientation des mobilités relative à l'Anneau des Sciences.

Déclenchant une polémique, David Kimelfeld a finalement annoncé lors du conseil métropolitain qui se tient aujourd'hui qu'il allait lancer des Assises de la mobilité. “Il ne s’agit pas de remettre en cause a priori le bouclage du périphérique, mais de concevoir ensemble un projet des mobilités durables sur notre territoire et de faire en sorte que ce périphérique soit pleinement intégré et permet de relever le défi climatique. On a encore besoin d’infrastructures. Pas forcément pour accueillir les mêmes modes de déplacement qu’il y a vingt ans. L’Anneau des Sciences, ça n’a de sens que si on pousse des modes alternatifs comme les transports en commun ou le covoiturage”, a notamment déclaré le président de la métropole.