L'accord Collomb LR fait déjà des dégâts. Après le départ d'une de ses têtes de liste de l'élection métropolitaine, Gérard Collomb vient d'enregistrer la démission de quatre de ses adjoints.

Dounia Besson, Gérard Claisse, Nicole Gay et Thérèse Rabatel, Les quatre adjoints du groupe Lyon Gauche Solidaires, ont annoncé ce vendredi la démission de leurs fonctions auprès du maire de Lyon suite à l'annonce de l'accord entre ce dernier et la droite LR pour les élections municipales et métropolitaines. “Il n’est en effet plus possible pour nous d’œuvrer dans ces conditions avec Gérard Collomb et Yann Cucherat pour ce dernier mois de mandat. Il n’y a plus de sens pour nous et pour notre groupe Lyon gauche solidaires à notre travail commun, restant des élus portant des valeurs de gauche, sociales et écologiques. Nous ne pouvons pas nous renier”, ont-ils déclaré.

“Nous restons fiers des années passées ensemble depuis 2001 à travailler pour une ville et une métropole qui ont connu grâce à nous tous nombre de progrès pour la population. Mais Gérard Collomb a franchi une ligne rouge que nous ne pouvons cautionner, qui plus est dans la période actuelle où le besoin totalement lié d’écologie, de social et de relance économique durable est urgent. Cela ne peut se faire avec une droite qui réclame l’assouplissement des normes environnementales et du droit du travail ! Nous sommes au regret de voir que 19 ans de travail commun se terminent ainsi, par une manœuvre politique indigne”, concluent les quatre adjoints.