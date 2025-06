A Lyon, un collectif de jeunes invitent Aulas à se lancer

Le collectif Génération Aulas est passé des réseaux sociaux à la vraie vie ce mercredi soir renforçant un peu plus une future candidature de l'ancien patron de l'OL.

La candidature de Pierre Oliver avait été précédée de quelques jours par appel d’élus municipaux ou d’arrondissements l’enjoignant à se lancer. Pour Jean-Michel Aulas dont les intentions sont chaque jour un peu plus lisibles, ce sont plus de 250 jeunes qui ont préparé le terrain, ce mercredi soir dans un établissement festif du 1er arrondissement. Génération Aulas, un collectif actif sur les réseaux sociaux, s’est joint à Samuel Soulier, adjoint du 6e et figure la jeune droite lyonnaise, pour inviter Jean-Michel Aulas à se lancer officiellement dans la course aux municipales lyonnaises. “Depuis le lancement de Génération Aulas, on sent une effervescence, une volonté des gens de s’engager. Mais ce n’est pas une soirée de lancement de sa campagne. On voulait lui montrer qu’il y a une jeunesse et une attente autour de lui”, glisse Lucas Ciampi, l’un des membres fondateurs des jeunes avec Aulas.

Génération spontanée ?

La soirée se voulait “spontanée” mais cochait quelques cases basiques de la communication politique. Après les interventions de Samuel Soulier et d’un membre fondateur de Génération Aulas, un message vidéo de l’ancien patron de l’OL est apparu sur l’écran vidéo. “Très vite on va se revoir et travailler ensemble”, promet-il. Une intervention qui a galvanisé ses jeunes militants qui ont alors entonné des chants de supporters de l’OL. La plupart citent l’action footballistique de Jean-Michel Aulas comme le premier ressort de leur présence et de leur possible engagement. “S’il fait pour la ville ce qu’il a fait pour son club alors il va redonner à Lyon ses lettres de noblesse. Il peut faire quelque chose de bien. Il incarne un lyonnais, un vrai. Il connaît Lyon et ses habitants. Il veut construire pour sa ville”, estime un jeune étudiant lyonnais en droit. Ils partagent tous un rejet profond de l’action de Grégory Doucet. “Il force le changement. L’écologie est importante. Sur le fond ce qu’il a fait n’est pas mauvais mais la forme n’est pas bonne”, pointe Quentin.

“Cette soirée permet de transposer l’engouement des réseaux sociaux dans le monde réel”, salue Victor, un jeune sympathisant. La soirée réunissait plusieurs chapelles d’une jeunesse lyonnaise plutôt à droite, dans un mélange entre jeunes actifs en début de carrière et étudiants. Certains venaient là un peu hasard. Une jeune étudiante en école de commerce arrivée en criant “Vive Aulas, fuck les pistes cyclables” répondait à l’invitaiton de membres de son BDE pour une soirée étudiante un peu différente des autres. La plupart des jeunes sympathisants doutent désormais assez peu des intentions réelles de Jean-Michel Aulas. Quelques élus présents assurent que la réponse devrait être positive mais pourrait se faire attendre jusqu’à la rentrée.