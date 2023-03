Exposition : Item, photographes hors les murs

Le collectif de photographes lyonnais Item expose le travail de ses membres hors les murs.

Au théâtre du Point-du-Jour, Bertrand Gaudillère témoigne avec Aquarius, l’amère escale des secours que portent l’Aquarius et ses équipes aux migrants échoués en mer. Un récit prenant qui démontre comment les humanitaires doivent soulager et rétablir les vivants tout en débarquant les morts.

Mêlée ouverte © Jérémy Suyker

À Pôle en Scènes, Jérémy Suyker propose avec Mêlée ouverte un reportage effectué au sein de l’équipe de rugby des Berlin Bruisers, ouverte à tous – homosexuels, hétérosexuels, trans, confirmés ou débutants – qui participe à des tournois gays et non gays. Créée en 2012 à Berlin, devenue très populaire, cette formation atypique et inclusive tord le cou aux stéréotypes masculins et prône une seule exigence : la tolérance !

Aquarius, l’amère escale de Bertrand Gaudillère – Du 28 mars au 29 juin, au théâtre du Point-du-Jour

Mêlée ouverte de Jérémy Suyker – Du 24 février au 3 avril, à Pôle en Scènes (Bron), www.collectifitem.com