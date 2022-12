On a testé pour vous : la fondue végan

Lorsqu'on pense "plat national suisse" on pense naturellement à la fondue au fromage. Chez nos voisins, des alternatives végan ont commencé à émerger pour proposer une solution sans fromage. Lyon Capitale les a testé pour vous.

Plusieurs marques en Suisse proposent des alternatives à la fondue sans produits animaux. Le fromage est remplacé par du chou-fleur, des amandes ou de la purée de noix de cajou. À noter que des paquets de raclette végan existent aussi. L'univers du "fauxmage" n'a pas de limites. Sur les réseaux sociaux de ces différents producteurs, ces fondues ont l'air plutôt normale. Mais est-ce vraiment le cas ? Lyon Capitale s'est procuré un paquet distribué par New Roots à base de noix de cajou.

Pour préparer cette fondue, rien de plus simple. Le mélange entre la "boisson de noix de cajou" et le vin blanc est déjà fait dans le sachet. Il ne reste plus qu'à frotter son caquelon avec de l'ail, verser la préparation, ajouter du poivre et déguster.

Verdict ?

À priori, lorsqu'on ouvre le paquet une bonne odeur s'en dégage. On se croirait presque à midi sur les pistes de ski. En revanche, on déchante un peu lorsqu'on voit cette pâte tomber dans le caquelon. Cette dernière a une texture proche d'une pâte à tartiner industrielle mais de couleur blanchâtre. Le mélange fond en quelques minutes, le temps de préparation n'est vraiment pas long comparé à une fondue classique.

Au goût, rien de très surprenant, c'est le vin qui prend le pas sur tout le reste. Et encore, le plat n'a pas vraiment de saveur on a plus l'impression de manger du pain trempé dans de la soupe. Un petit arrière-goût chimique vient ponctuer chaque bouchée. Là où les choses se corsent, c'est au niveau de la texture. La fondue est très liquide et très grasse. On est très loin d'une fondue moitié-moitié en Gruyère : onctueuse et légère.

Alors la fondue végan, pourquoi pas. Cependant, les amoureux du fromage seront bien plus heureux avec la traditionnelle. Un débat reste encore à élucider : la fondue est-elle suisse ou savoyarde ?