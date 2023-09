On a testé pour vous l'escape game "Mafia du dimanche" à Lyon

Lyon Capitale a testé pour vous la mission "Mafia du dimanche" à l'escape game Mission évasion à Lyon.

Argent, armes, drogues, et trahison, Lyon Capitale s'est mis dans la peau d'un mafieux à l'escape game Mission évasion dans le 7e arrondissement de Lyon. Sur les traces d'Al Capone, nous avons participé à la mission "Mafia du dimanche" pendant plus d'une heure. Un univers que les Lyonnais Bastian et Antoine ont conçu en 2017.

Un jeu de rôle

On se met d'entrée dans la peau d'un mafieux en enfilant tous les quatre un chapeau "de gangster". D'abord, l'animateur Boris nous explique la mission : nous sommes des membres éminents du cartel de Chicago. Les participants sont invités à récupérer les intérêts et l'argent du Parrain Tony, avant que la police ne parvienne à nous trouver. C'est au beau milieu d'un décor réaliste que le jeu commence. Les mafieux doivent dénicher les clés pour ouvrir les valises des bras droits du Parrain afin d'accéder au code du fameux coffre-fort.

Dans la pièce, sombre et rouge, des indices se cachent. Parfois, le téléphone sonne, c'est Don Escro au bout du fil. Mafieux la nuit et policier le jour, il faudra se méfier de ses dires. Joué à merveille par Boris, le personnage prend la même intonation qu'un mafieux italien. Mais avec un taux de réussite à seulement 35%, Don Escro peut nous mettre des bâtons dans les roues.

Des pièces secrètes

Les indices nous mènent dans des pièces secrètes toujours dans le but de trouver le code confidentiel du coffre-fort du Parrain. Il ne faut pas hésiter à fouiller chaque recoin pour trouver des chiffres. Certains nous conduisent dans d'autres pièces, où armes, cibles, sacs de drogue, bijoux, et argent tapissent les murs. Mais il peut arriver que certains indices nous mettent sur la mauvaise piste... À noter que cette mission nécessite d'avoir un esprit d'équipe et qu'il est conseillé de se répartir les tâches pour dénicher les codes.

Le jeu de recherche peut aussi s'avérer stressant, car l'horloge tourne. La tension était palpable jusqu'aux dernières minutes. Avec l'aide précieuse de Don Escro, et de quelques minutes supplémentaires, nous avons réussi à échapper à la police, et donc on peut dire que nous avions réussi. Bien qu'il soit difficile, le jeu nous a permis une véritable expérience immersive, entre les costumes, les décors et les personnages. Mission évasion propose deux autres missions dont la "nuit d'ivresse" que nous avons hâte de tester.

L'escape game Mission évasion à Lyon 7e @ CG

Mission "Mafia du dimanche" à Mission évasion

De deux à huit joueurs

68% de difficulté - la mission la plus difficile que propose l'escape game

À partir de 25 euros par personne

7, Boulevard Yves Farges, 69007 Lyon