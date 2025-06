Shopping : des idées de cadeaux pour la fête des pères

Notre sélection dans les boutiques lyonnaises

Lyon sur vos murs

Porte des Enfants du Rhône, grandes serres, végétation et arbres généreux… Avec cette skyline en chêne clair, affichez la silhouette du parc de la Tête-d’Or sur vos murs. Un cadeau pour tous les amoureux de leur ville, proposé dans la boutique Oh My Gone, qui valorise l’âme lyonnaise et les savoir-faire locaux.

Skyline parc de la Tête d’Or – 34,90 euros.

Oh My Gone – 3, rue Colonel-Chambonnet, Lyon 2e

Le retour de la britpop

Avis à tous les nostalgiques des années 90 et les fans de vintage ! L’album (What’s the Story) Morning Glory? d’Oasis fait son retour en version double vinyle. Deuxième album du groupe, il a connu un véritable succès mondial, notamment grâce à son tube iconique Wonderwall. Une belle idée de cadeau de fête des pères, alors que le groupe remonte sur scène au mois de juillet pour une tournée des stades.

Album (What’s the Story) Morning Glory?, Oasis – 45 euros.

Lucky Records – 6, quai de la Pêcherie, Lyon 1er

© Coton Vert

Sac écoresponsable

Idéal pour vos séances de sport ou vos courtes escapades, ce sac polochon a été conçu par la marque collaborative lyonnaise de vêtements bios et solidaires Coton vert. Fabriqué en coton et polyester recyclés, il est à la fois léger et robuste, et a deux poches zippées bien pratiques pour ranger ses petites affaires. Disponible en noir et en beige.

Sac polochon 100 % recyclé – 39 euros.

Coton vert – www.cotonvert.com

Baroudeur chic

Imaginée par deux entrepreneurs lyonnais férus de matières nobles et durables, la toute jeune marque A.de.S.E - Antoine de Saint Exupéry® propose un vestiaire masculin de luxe mais accessible, composé de pièces intemporelles et épurées. Couleur chaude, forme cintrée, cette chemise en lin mêle style et aisance, et peut se personnaliser avec une citation du célèbre écrivain français.

Chemise Fianarantsoa – 289 euros.

https://www.a-de-se.fr/shop

Couteau à tout faire

100 % fabriqué en France, ce nouveau couteau de poche de la marque Opinel a plus d’un atout à faire valoir. Compact, léger, durable, il est doté d’un mécanisme innovant Opiflex garantissant sécurité et praticité. On l’aime aussi pour son design élégant, avec son manche qui se décline en différents bois nobles : noyer noir, ébène et olivier.

Couteau Néo6 olivier – 30 euros.

Opinel – 5, place Bellecour, Lyon 2e

Pour tous les papas

Pour la fête des pères, la marque iconique Le Slip Français a imaginé une collection de pièces entièrement conçues en France et personnalisables. Tel ce tee-shirt qui se décline en marine, noir ou blanc, avec un message à choisir parmi “Papa d’amour”, “Papa bricolo” ou encore “Papa costaud”. Chic, confortable et plein d’humour.

Tee-shirt manches courtes Formidable – 40 euros.

Le Slip Français – 48, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Vin généreux

Assemblage de carignan, grenache, syrah et cinsault, ce rouge charpenté ravira tous les amateurs de vins corsés. Ses arômes de garigue, mûre et cassis se marient à merveille avec des plats de viande, mijotée ou rôtie. Majestueux en format magnum, ce vin naturel sans sulfites ajoutés est à dénicher à l’épicerie et cave à vins Yard Bellecour, qui vient tout juste de fêter ses deux ans.

Magnum Variette 2018, Domaine Fond Cyprès – 44 euros.

Yard x Culinaries, L’Épicerie – 4, place Bellecour, Lyon 2e