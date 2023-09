Des détenus sont photographiés dans leur cellule, le 04 février 2010 à la Maison d’arrêt de Lyon-Corbas à Lyon. Destinée à remplacer les maisons d’arrêt de Perrache et de Montluc, la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, mise en service en mai 2009, peut acceuillir 690 personnes détenues dont 60 places pour les femmes et 30 places d’hébergement au service médico-psychologique régional. AFP PHOTO JEAN-PHILIPPE KSIAZEK (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)