La Quéquetterie débarque à Lyon : fermez les yeux, ouvrez la bouche

On a testé

Propulsée par les réseaux sociaux, La Quéquetterie est arrivée à Lyon. Au menu, des créations coquines, gourmandes qui attisent la curiosité des Lyonnais.

Lyon se prépare à une nouvelle expérience culinaire aussi déroutante qu'alléchante avec l'arrivée de la Quéquetterie ! Quequette, Foufounes, c’est bel et bien les pâtisseries imaginées par l'entrepreneure vénézuélienne Taziana Jurdi, qui promet de faire parler d'elle avec ses créations gourmandes aux formes osées. Les Lyonnais, avides de découvertes insolites, étaient impatients d'accueillir ce concept décalé au cœur de leur ville.

Après avoir rencontré un franc succès à Paris, la Quequetterie a enfin trouvé sa place à Lyon. Située au 60 rue Auguste Comte, La foule s'est pressée pour découvrir ces créations pâtissières qui défient les conventions et éveillent les sens.

@Hugo LAUBEPIN La devanture de la boutique lyonnaise colorée et florale

Neuf boutiques partout en France, +200k abonnés sur les réseaux sociaux...

Propulsée par la viralité des réseaux sociaux, ce qui a véritablement marqué à la Quéquetterie n'est pas tant la pâtisserie en elle-même, mais plutôt le message d'acceptation qui se cache derrière cette expérience culinaire. Dans un contexte contemporain où l'individualité et l'expression de soi sont grandement valorisées, c'est précisément cette idée qui a propulsé l'établissement vers le succès fulgurant qu'il connaît. En effet, l'audace de s'affirmer en dégustant des pâtisseries aux formes aussi suggestives que des quequettes ou des foufounes n'est plus perçue comme une simple provocation, mais plutôt comme une affirmation de sa liberté individuelle et une célébration de la diversité.

@Hugo LAUBEPIN

"La love is love"

"Ouvrez grand la bouche"

Outre les créations pâtissières audacieuses, l'une des caractéristiques qui fait la renommée de la Quequetterie est son humour subtil et décalé. En parcourant la carte, on découvre des noms de pâtisseries tels que "Happy Bite Day", "T’es nu t’es là", ou encore "Pussy'n cream", qui ne manquent pas de susciter un sourire complice. L'équipe derrière la Quéquetterie a réussi à apporter une touche d'humour dans le monde de la pâtisserie, invitant les clients à se laisser emporter dans une ambiance légère et amusante.

"La Pussy n'Cream"

L'intérieur de la boutique reste dans l'humour et la couleur

Les pâtisseries de la Quequetterie sont délicieusement sucrées, peut-être un peu trop pour certains. Avec une base de pâte à gaufre enrobée de chocolat et un large choix de toppings gourmands, chaque bouchée est une explosion de sucre et de textures. Si vous avez une passion pour les desserts très sucrés, la Quéquetterie saura vous satisfaire. Cependant, si vous préférez des saveurs plus équilibrées, vous pourriez trouver ces pâtisseries un peu trop sucrées à votre goût.

Nous avons personnellement goûté et, bien que nous reconnaissions l'audace et l'originalité des combinaisons. Nous avons trouvé que la sensation sucrée était un peu trop intense, sans réel subtilité.

@Hugo LAUBEPIN La "Pussy N'cream" en pleine préparation

@Hugo LAUBEPIN

La "Pussy N'Cream"

Pour l'instant, la Quéquetterie est ouverte jusqu'en septembre, mais si l'engouement des Lyonnais se confirme, elle pourrait prolonger son séjour. Alors, si vous êtes prêt à vivre une expérience, rendez-vous au 60 rue Auguste Comte. Laissez-vous tenter par ces créations pâtissières qui réveillent la curiosité et le sourire.