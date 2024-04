Opéra Underground : Venus Rising, des compositrices à l’honneur

Familier de l’Opéra Underground, le trio SR9 fait son retour à l’Amphi avec son nouveau spectacle et une démarche crossover dont il s’est fait une spécialité.

C’est cette fois en compagnie de la vocaliste franco-canadienne Kyrie Kristmanson que le trio de percussionnistes-arrangeurs dévoile une création consacrée aux compositrices du Moyen Âge à nos jours.

Tous trois issus des cours de percussions du CNSMD de Lyon où ils firent jadis leurs classes, les membres de SR9 s’illustrent depuis une dizaine d’années à travers des programmes audacieux, souvent crossover, adaptant des standards de tout genre à leur instrumentarium.

Adeptes du marimba, grand frère du xylophone à la tessiture grave et boisée rappelant parfois la sonorité des balafons africains, les trois compères s’octroient le cas échéant les services d’autres instruments percussifs comme ici le glockenspiel, le vibraphone ou le piano préparé.

En découlent des arrangements inventifs et ludiques où rythmiques et harmonies s’entremêlent dans un jeu de timbre du plus bel effet. Quant à Kyrie Kristmanson, qui prend part au travail d’écriture, elle parfait ici l’alchimie sonore grâce à son grain de voix caractéristique et singulier.

Comme évoqué précédemment, le programme baptisé Venus Rising nous propose un parcours à travers huit cents ans d’œuvres, souvent invisibilisées car composées par des femmes. De Hildegard von Bingen à Kate Bush ou Barbara en passant par Lili Boulanger ou la diva baroque Barbara Strozzi, c’est à un récital aux croisées des musiques pop et savantes que cette équipe de choc nous convie.

Trio SR9 & Kyrie Kristmanson – Mardi 30 avril à 20 h à l’Amphithéâtre de l’opéra de Lyon