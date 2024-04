Une marche pour l'Europe ce samedi à Lyon

À l'approche des élections européennes, plusieurs organisations de citoyens oeuvrent pour "la mise en œuvre d’une campagne de mobilisation et de sensibilisation commune". À Lyon, un rendez-vous est donné sur la place Louis Pradel, à 14h30.

En France, les élections européennes auront lieu le 9 juin prochain. Dès lors, la coalition de la société civile L'Europe pour de bon ! initiée par trois associations (le Mouvement Européen, les Jeunes Européens et l’Union des Fédéralistes Européens) a lancé depuis un an "la plus grande campagne visant à mobiliser toute la société civile" pour faire voter le plus grand nombre de citoyens aux élections européens.

“Les conséquences d’une abstention massive ou d’un vote anti-européen dominant en France aux prochaines élections européennes sont trop graves pour que la société civile française toute entière ne se mobilise pas, avertit Hervé Moritz, président du Mouvement Européen - France. Nous voulons donner à tous les acteurs qui le souhaitent le cadre et les outils pour faire campagne ensemble, pour faire voter nos concitoyens et garantir un débat public de qualité.”

Une marche et un débat pour l'Europe

Par conséquent, la coalition désormais portée par plus de 50 organisations appelle au rassemblement dans plusieurs lieux en France. À Lyon, ce sera ce samedi 27 avril sur la place Louis Pradel, à 14h30. Une "marche pour l'Europe" débutera alors à 15h dans les rues lyonnaises jusqu’aux berges Karen Vixen, avant la tenue d'un "débat pour l'Europe" au Palais de la Mutualité, salle Édouard Herriot à Lyon aux environ de 18h30.

En outre, seront présents les têtes de listes Murielle Laurent (PS/PP), Sandro Gozi (Besoin d'Europe), Aurore Lecoq (LFI) et Sophia Popoff (EELV).

32% des électeurs non inscrits sur les listes électorales à Lyon à trois mois des Européennes