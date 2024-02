Ciel voilé et 16 degrés à Lyon ce dimanche

Le temps sera doux ce dimanche, mais quelques nuages pourraient perturber le ciel lumineux.

Le ciel lyonnais sera lumineux, mais voilé par des nuages élevés en ce dimanche 18 février. Le vent sera faible.

Côté mercure, les températures seront, comme hier, très douces pour la saison. Il fera 11 degrés en fin de matinée et jusqu'à 16 degrés entre 15h et 17h. C'est 7 degrés de plus que les normales de saison.

Une dégradation nuageuse est attendue en fin d'après-midi. Météo France prévoit également un risque d'averses en soirée.