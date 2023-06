Les trois infos à retenir du lundi 5 juin à Lyon

Une dizaine d'associations attaque Arkema en justice pour la pollution aux perfluorés, Grégory Doucet va conditionner l'attribution de subventions sportives à des formations aux violence sexistes et sexuelles, une "cité-jardin" inaugurée à Vaulx-en-Velin... Quotidiennement, Lyon Capitale sélectionne trois informations qui ont marqué la journée.

37 victimes de la pollution aux perfluorés et une dizaine d'associations attaquent Arkema en justice, Grégory Doucet conditionnera dès 2024 le versement de subvention aux clubs sportifs à une formation aux violences sexistes et sexuelles, une "cité-jardin" inaugurée à Vaulx-en-Velin. Lyon Capitale vous résume les informations qui ont marqué la journée.

Pollution aux perfluorés : des associations attaquent Arkema en justice

Une dizaine d'associations et 37 victimes de la pollution aux perfluorés ont déposé un référé pénal environnemental contre l'entreprise Arkema.

L’usine Arkema à Pierre-Bénite © Antoine Merlet

Au total, 37 victimes de la pollution aux perfluorés et neuf associations et syndicats sont rassemblés derrière ce recours, demandant "la limitation à 1kg/mois des rejets de PFAS dans l’eau par Arkema France, afin de réduire au maximum cette pollution et une étude des risques sanitaires visant à évaluer l’ampleur de la contamination".

Lire l'article sur le sujet : Pollution aux perfluorés : des associations attaquent Arkema en justice

Grégory Doucet conditionne les subventions sportives à une formation aux violences sexistes et sexuelles

A partir de 2024, la Ville de Lyon va conditionner l'attribution de subventions aux clubs sportifs à une formation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

"Il ne s'agit pas seulement de conditionner, mais d'accompagner", assure l'édile dans les colonnes du journal l'Equipe. Avec cette initiative, Grégory Doucet espère "créer un effet d'entraînement", avec de potentiels impacts sur le fonctionnement des clubs, "si le mouvement devient massif".

Lire l'article sur le sujet : Grégory Doucet conditionne les subventions sportives à une formation aux violences sexistes et sexuelles

À Vaulx-en-Velin, une cité-jardin accueille 1 400 habitants

Avec 635 logements diversifiés, le nouveau quartier Gimenez à Vaulx-en-Velin, près de Lyon, a été inauguré lundi 5 juin.

Inauguration du quartier Gimenez à Vaulx-en-Velin @ Cheyenne Gabrelle

Le quartier Gimenez a été pensé de sorte à ce qu'il soit composé à 50 % d'espace vert. Dans le but de réduire les îlots de chaleur et de favoriser la biodiversité, le quartier est végétalisé, tant sur l'espace public que sur l'espace privé, notamment avec des plantes grimpantes, des arbustes du type noisetier et plus de 100 arbres également plantés

Lire l'article sur le sujet : À Vaulx-en-Velin, une cité-jardin accueille 1 400 habitants